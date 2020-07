La mamma di Cory Monteith ha ricordato l’attrice Naya Rivera.

La scomparsa di Naya Rivera, star della serie tv per ragazzi Glee, fa ancora molto discutere. I fan dell’attrice non riescono a capire come sia potuto succedere. Bisogna ricordare, infatti, che Naya è morta annegata mentre era in gita con suo figlio.

Insieme a Josey, la Rivera era in barca. A causa di una forte corrente, i due sono caduti in acqua. L’attrice ha messo subito in salvo il bambino ma per lei non c’è stato scampo. L’intero cast di Glee si è stretto intorno alla famiglia di Naya. Sembra quasi esserci una vera maledizione sugli attori della serie tv americane. Sette anni fa, infatti, è venuto a mancare anche un altro protagonista della serie, Cory Monteith.

Cory e Naya erano amici da tantissimi anni. Il destino, beffardo in questo caso, gli ha riservato la stessa sorte.





Il ricordo della mamma di Cory

Era il 2013, quando venne ritrovato il corpo senza vita di Cory Monteith, a causa di un cocktail letale a base di alcol e droga.

Dopo sette anni, lo stesso giorno, è venuta a mancare Naya. La mamma dell’attore, Anna McGregor, in occasione del settimo anniversario dalla morte del figlio, ha voluto rilasciare una breve intervista in cui ha ricordato la bella amicizia che li univa. “Cory ha amato la vostra amicizia più di quanto tu potessi mai sapere, dalle risate che avete condiviso alla forza che gli hai dato quando ne aveva più bisogno. Era ammirato dal tuo incredibile talento, dal modo in cui davi tutta te stessa in ogni esibizione”.

La dedica di Anna McGregor

La donna ha poi continuato. Sul suo profilo Instagram, infatti, sotto ad una foto che ritrae il figlio e Naya, ha voluto ricordarli felici e parlare del tragico destino che li ha, purtroppo, accomunati. “Negli ultimi 7 anni, il 13 luglio ha distrutto i nostri cuori irreparabilmente.

Non ci sono abbastanza parole per descrivere il dolore che stiamo provando, abbiamo veramente il cuore spezzato per la perdita di Naya”. Così ha concluso la signora McGregor sul suo profilo social. Ha voluto ricordare i due ragazzi quando erano ancora carichi, pieni di gioia, energia e ancora tanti sogni da realizzare.