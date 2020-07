Morte Naya Rivera, trovato un corpo nel lago in cui è scomparsa

Potrebbe essere giunto a una svolta il caso della scomparsa di Naya Rivera, l’attrice presumibilmente morta nelle acque del Lago Piru dopo essere sparita nel nulla lo scorso 8 luglio mentre stava facendo un’escursione in barca assieme al figlio Josey.

Nella giornata del 13 luglio le autorità della California hanno infatti rinvenuto un cadavere che potrebbe appartenere alla Rivera, ma che per il momento non è stato ancora identificato.





Stando tuttavia a quanto riportato dal portale TMZ, noto per essere stato il primo ad annunciare la morte di Kobe Bryant lo scorso 26 gennaio, il corpo ritrovato nelle acque del Lago Piru sarebbe proprio quello dell’attrice di Glee.

Un’indiscrezione che pur in mancanza di conferme ufficiali da parte delle autorità sarebbe stata accolta come veritiera anche dagli stessi colleghi della Rivera, che sui social hanno pubblicato messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia.

This photo of the cast of #Glee gathering together at Lake Piru today where #NayaRivera’s body was found is incredibly powerful — especially when you consider today is the 7 year anniversary of Cory Monteith’s death. I’m a mess. pic.twitter.com/RhY9hUb78E

— Dave Quinn (@NineDaves) July 13, 2020