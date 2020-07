Barbara D’Urso è tornata a stupire i suoi fan di Instagram condividendo uno scatto dove appare come una vera sirena al mare

Da regina incontrastata della tv nostrana, Barbara D’Urso si sta concedendo una meritata vacanza dai suoi numerosi programmi prima della ripresa a settembre. Molto presente e attiva anche sui social, la presentatrice partenopea ama del resto tenere costantemente aggiornato il suo profilo Instagram.

Con oltre 2 milioni e mezzo di follower da accontentare, la diva pubblica spesso foto e video del suo lavoro e della sua quotidianità, mostrandosi in tutta la sua avvenenza a 63 anni compiuti lo scorso maggio.

Barbara D’Urso: sensuale sirena

Con un fisico decisamente invidiabile nonostante la sua non più giovane età, Barbara D’Urso è dunque tornata a stupire tutti i suoi fan. Poco fa ha difatti condiviso un nuovo post dove si mostra al mare come una vera sirena, con un costume dalla scollatura pazzesca.

Visualizza questo post su Instagram Mare 🌊 #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 18 Lug 2020 alle ore 11:32 PDT

Nella foto in questione, la Carmelita nazionale spunta fuori dall’acqua con in testa un cappellino e degli occhiali da sole. Ma quello che ha attirato l’attenzione dei suoi tanti ammiratori è stato decisamente il suo esplosivo décolleté mozzafiato, messo in mostra dalla profonda scollatura del costume.

Impossibile pertanto non notare le curve stratosferiche della presentatrice partenopea, che hanno scatenato i commenti tra i più entusiasti di moltissimi follower.