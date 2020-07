Nuovo amore per Chiara Nasti. Su Instagram: “Amore mio”.

Chiara Nasti si è fidanzata. Dopo la fine della relazione con l’imprenditore Ugo Abbamonte, l’influencer napoletana ha ritornato nuovamente l’amore. Questa volta, a farle battere il cuore ci ha pensato un calciatore. Si tratta del tedesco Niklas Dorsch, centrocampista dell’Heidenheim.

Erano già vari giorni che alcuni voci davano per certo questo nuovo fidanzamento. A mettere a tacere i pettegolezzi ci ha pensato proprio Chiara. La Nasti, al contrario di quanto molte volte accade, ha confermato tutto. Lo ha fatto attraverso una storia pubblicata sul suo account Instagram. “Amore mio” scrive la Nasti nella didascalia dell’immagine. Adesso, Chiara è più felice che mai e si gode questo bel momento della sua vita.





Qualche giorno fa è partita per la Grecia. Nell’isola di Mykonos, Chiara ha deciso di trascorrere parte delle sue vacanza. L’influencer, però, non è sola. Con lei c’è anche il calciatore Niklas, oltre che tutta la sua squadra di lavoro.

Quello del giocatore tedesco è nuovo al mondo del gossip italiano. Il suo nome non è mai stato sentito in Italia. Stando a varie fonti, non avrebbe mai avuto nessun flirt con altri personaggi famosi. Discorso diverso, invece, per la Nasti. Dopo la fine della storia d’amore con Ugo, Chiara avrebbe avuto una breve frequentazione con un altro calciatore. Si tratterebbe di Nicolò Zaniolo. I due, però, non sarebbero mai stati insieme come fidanzati.

La relazione di Angela Nasti

Anche l’altra sorella di Chiara, Angela, è fidanzata con un calciatore. Insomma, in casa Nasti, sembra esserci una certa predisposizione per il mondo del pallone. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è fidanzata dall’estate scorsa con il calciatore Kevin Bonifazi. Questo fidanzamento continua ancora a fare discutere. La piccola di casa Nasti, infatti, annunció la relazione con il calciatore poche settimane dopo la sua scelta nel programma di Maria De Filippi.

In quell’occasione, Angela era uscita con Alessio Campoli. La relazione, però, non era mai decollata.