Justin Timberlake e Jessica Biel sono diventati di nuovo genitori dopo aver nascosto la gravidanza.

Justin Timberlake e Jessica Biel hanno avuto il secondo figlio in segreto, dopo aver nascosto l’intera gravidanza. La coppia è sempre più unita, complice ed innamorata e la loro vita privata è stata spesso sotto i riflettori. I due hanno sempre dimostrato al mondo quanto fosse forte e speciale il loro amore e i fan impazziscono letteralmente ogni volta che li vedono insieme.

Il DailyMail ha lanciato uno scoop davvero incredibile. Justin e Jessica sono diventati genitori per la seconda volta, dopo aver tenuta segreta per nove mesi la gravidanza, così da poterla vivere in totale privacy.

Justin Timberlake e Jessica Biel

Justin Timberlake e Jessica Biel sono diventati genitori per la seconda volta. L’attrice ha dato alla luce il suo bambino all’inizio della scorsa settimana e al momento è chiusa in casa con il piccolo, il marito e il primogenito Silas, di cinque anni. La madre di lei, Kimberly Conroe Biel, ha trascorso gran parte della scorsa settimana insieme alla figlia e al nipote, per aiutarli in questo momento così speciale.

La gravidanza è stata completamente tenuta nascosta in tutti questi mesi e la coppia ha preferito godersi questo momento magico in totale privacy.





Justin Timberlake e Jessica Biel non sono più stati fotografati pubblicamente da marzo e l’unica foto condivisa sui social dal cantante ritrae la moglie in piedi in mezzo alla neve in una vallata, ad una distanza che ovviamente non consente di capire le forme del suo corpo.

Tutte queste strane coincidenze hanno avvalorato ancora di più la tesi della gravidanza, che pare sia stata tenuta top secret per tutta la sua durata. L’unica foto postata è quella dell’attrice durante il suo compleanno il 3 marzo, quando avrebbe dovuto essere incinta di quattro mesi e ancora non si notava nulla.