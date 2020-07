Marco Cartasegna è ingrassato. L'ex tronista ora pesa 92 kg.

Marco Cartasegna è ingrassato. L’ex tronista di Uomini e Donne, da tempo molto lontano dalla cronaca rosa, ha raggiunto il traguardo dei 30 anni e ha spiegato che la sua forma fisica è decisamente cambiata. Il ragazzo, che era stato attaccato da Paolo Bonolis, ha spostato la sua attenzione sulle questioni politiche ed economiche, anche sui social network.

Questa volta però ha voluto condividere il suo grande cambiamento, che ha coinvolto non solo la sua mente, ma anche il suo fisico. La forma fisica perfetta che aveva sempre mostrato con orgoglio è svanita e ha lasciato spazio a qualche chilo in più.

Marco Cartasegna ora pesa 92 kg, ma in questa sua nuova forma fisica si sente incredibilmente a suo agio. Lo ha scritto lui stesso in un post Instagram in cui ha dichiarato che ha messo su un paio di taglie e che i suoi trent’anni si stanno facendo sentire. “Mi sento più a mio agio in questi 92kg, con un po’ di panzetta e con tanta consapevolezza in più” ha spiegato l’ex tronista, invitando tutti i suoi follower a piacersi, ad accettarsi e a non essere troppo esigenti con se stessi.

Marco Cartasegna ha pubblicato una foto insieme alla madre, per dire queste parole, e proprio a lei vanno i suoi complimenti per la sua perfetta forma fisica.

In questo momento nessuno è a conoscenza di dettagli sulla sua vita sentimentale. Da qualche anno è diventato molto amico di Andrea Damante, ma difficilmente pubblica qualcosa di privato su Instagram. Questo post è stata l’occasione giusta per mostrare il suo cambiamento e spiegare che ne è orgoglioso.