La super tosta Alba Parietti ha risposto per le rime a un utente che ha commentato in maniera poco gentile uno dei suoi post

Sovente la vediamo come opinionista in diversi programmai televisivi, ma Alba Parietti è anche molto attiva sui social. In particolare su Instagram è diventata una vera e propria reginetta, contando ben 324mila iscritti con i quali ama condividere foto e video della sua quotidianità.

Nei post della bella attrice non mancano nemmeno lunghe riflessioni, come quella pubblicata per esempio proprio qualche ora fa.

Alba Parietti si difende con le unghie

Nonostante le parole profonde di Alba Parietti nel suddetto post, c’è stato chi tra i commenti ha espresso un parere non proprio educato sul suo aspetto estetico. L’utente in questione ha però subito ricevuto la risposta della diretta interessata, che lo ha definito nientemeno che “cretino”, senza mezzi termini.

Sappiamo come sia difficile, se non impossibile, piacere a tutti, soprattutto sui social, dove gli haters sono sempre dietro l’angolo. Ma Alba lo sa bene, come ha dimostrato nell’ultimo selfie pubblicato sul suo profilo ufficiale.