Alba Parietti, il tenero messaggio dedicato al suo famoso ex nel giorno del suo compleanno.

Alba Parietti ha dedicato un affettuoso messaggio via social al suo ex compagno, Giuseppe Lanza di Scalea, nel giorno del suo compleanno. I due, nonostante si siano lasciati da molto tempo, continuano a mantenere un ottimo rapporto.

Alba Parietti, l’ex fidanzato

Erano gli inizi degli anni 2000 quando Alba Parietti e Giuseppe Lanza di Scalea stavano insieme. Oggi i due continuano a mantenere un ottimo rapporto di amicizia e la showgirl ha voluto esprimere tutto il suo affetto al suo ex nel giorno del suo compleanno. Nel suo messaggio Alba Parietti ha rivelato quanto oggi Giuseppe Lanza di Scalea rappresenti per lei un vero amico: “Sei una delle persone più importanti della mia vita per me sei famiglia.

Sei stato per tanti anni il mio compagno, mai ci siamo mancati di rispetto e sempre anche oggi (…) sei uno dei miei più grandi , sinceri e migliori amici”, ha scritto.

In passato la showgirl rivelò di esser stata lei a mettere fine al rapporto cercando relazioni spesso controverse e autolesioniste: “Ho vissuto come una seconda gioventù e ho distrutto quello che avevo costruito con una persona che andava bene per me, Giuseppe (Lanza di Scalea, ndr). Che oggi ha una nuova vita che rispetto”, ha raccontato la showgirl a proposito della fine di quella relazione. Oggi l’ex compagno della showgirl Giuseppe Lanza di Scalea è felicemente legato alla giornalista Ilaria Grillini.