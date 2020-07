Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser duramente criticati da Barbara Alberti.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati duramente criticati da Barbara Alberti. Tutto è accaduto durante la puntata di Ogni Mattina, programma televisivo con Adriana Volpe che va in onda su TV8. Durante la fine della puntata in questione, la conduttrice, insieme ad alcuni ospiti, si è interamente dedicata al gossip e ai pettegolezzi del momento.

In collegamento dalla Puglia era presente Barbara Alberti, scrittrice ed ex gieffina, che ha criticato pesantemente Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e le loro pretese, tenendo anche conto che circolano voci su una presunta gravidanza.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La sorella di Belen Rodriguez e il suo fidanzato si sono innamorati nella casa del Grande Fratello e non si sono più lasciati. La coppia è davvero inseparabile, ma a quanto pare è mossa da richieste un po’ troppo pretenziose.

Il ragazzo, infatti, ha dichiarato per il suo compleanno di desiderare un jet privato, una Lamborghini e una villa ad Ibiza. La scrittrice Barbara Alberti ha voluto prendere in giro la coppia lanciando qualche frecciata velenosa. “Lui è famoso per essere figlio di suo padre Francesco Moser, Cecilia Rodriguez per essere la sorella di Belen… Forse dovrebbero entrambi desiderare di avere una personalità loro” ha dichiarato la donna.

La Alberti non ci ha pensato due volte ad umiliare pubblicamente Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, spinta da queste richieste davvero assurde e completamente fuori luogo, soprattutto visto il momento delicato che sta vivendo il nostro Paese. I tre clamorosi desideri di Moser sono stati prontamente criticati anche da Adriana Volpe, che ha spiegato di essere rimasta stupita che uno sportivo potesse mettere al primo posto delle cose così materiali.