Una nuova ondata di critiche ha investito Sonia Bruganelli, in vacanza col marito Paolo Bonolis: la frase che non è piaciuta agli utenti del web

Ha osato dire di essere stanca, così si sono di nuovo aperte le cateratte social contro Sonia Bruganelli. La popolare moglie di Paolo Bonolis è di fatto finita nuovamente nella trincea degli haters per una frase scappatale di bocca durante una delle sue dirette Instagram.

L’imprenditrice romana, da sempre nel mirino a causa delle sue esternazioni “lussuose”, ha comunicato che il noto marito avrebbe commentato la partita Roma-Inter, ma si è inceppata. “Sei ubriaca?”, le ha così chiesto celiando il conduttore di Avanti un altro. “No”, ha risposto lei, “sto cercando di parlare in maniera corretta, ma mi risulta difficile. Sono stanca perché ho preso un sacco di sole“.

Ecco dunque che tale risposta non è proprio andata giù al popolo del web. “Vai a lavorare, ti faccio vedere la stanchezza cos’è” o “Quella dovrebbe zappare la terra” sono solo alcuni dei commenti al vetriolo ricevuti da Sonia Bruganelli. Solita ondata di fiele, dunque, a cui ha replicato per le rime un altro utente, calatosi in difesa di Lady Bonolis. Lei, nel mentre, sembra solo seguire il consiglio dantesco che recita: “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa…”.