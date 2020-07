La cuoca e blogger marchigiana Benedetta Rossi ha annunciato ai suoi fan di prendersi un periodo di pausa.

Benedetta Rossi, la nota cuoca e blogger marchigiana, annuncia un momento di pausa: “Ho bisogno di rimettere a posto un po’ di cose”. Negli ultimi anni, la Rossi è diventata una delle food influencer più famose e apprezzate del web come in televisione, ma anche una delle più stressate: “Nauseata da me stessa, ho avuto un blocco mentale”.

Benedetta Rossi: “Sento il bisogno di una pausa”

In alcune Stories su Instagram la blogger ha ammesso di essere un po’ sovraccarica. Con queste parole si è espressa Benedetta: “Oggi non ho concluso niente, non ho fatto quasi niente. Volevo rimettere a posto cose, ma non ho avuto le forze. Sono state due settimane intense, sempre chiusa in cucina, così ho deciso di fare una passeggiata e di risvegliare un po’ i muscoletti.

Ho mangiato tantissimo, un po’ la stanchezza e un po’ il nervosismo, e ho mangiato tanto”. Stavolta per la cuoca marchigiana nessun commento infelice da parte degli hater.

Il messaggio di Benedetta Rossi

Ultimamente Benedetta è stata assente dai social ed è per questa ragione che la cuoca di “Fatto in casa per voi” si è scusata con i suoi fan scrivendo il seguente messaggio: “Mi scuso per avervi trascurato sui social, ma sono state giornate dure.

Abbiamo lavorato dalla mattina alle sei e tre quarti alla sera alle otto. Alla sera ero talmente cotta che rifiutavo anche solo l’idea di prendere il telefono in mano e mettermi di nuovo davanti ad una telecamera. Ero nauseata da me stessa. In questi giorni la mia voce si sentiva ovunque, c’erano schermi dappertutto in casa, ho avuto un blocco mentale“.

La nuova stagione di “Fatto in casa per voi”

“Fatto in casa per voi” va in onda da tre stagioni ed è il programma che ha portato visibilità e successo a Benedetta Rossi. Il format è realizzato nella cucina del casale di sua proprietà, ad Altidona, in provincia di Fermo, nelle Marche. La blogger ha dichiarato che la troupe ha completato una prima tranche di riprese e che si continuerà a girare.

La quarta stagione di “Fatto in casa per voi” andrà in onda nella prossima stagione, probabilmente in autunno.