Caterina Balivo ha risposto alle domande dei fan a proposito della sua presunta crisi col marito.

Da settimane Caterina Balivo non appare sui social insieme a suo marito, Guido Maria Brera, mentre è noto che la conduttrice si trovi in vacanza a Favignana con i figli e il resto della famiglia. In tanti si sono chiesti se la conduttrice e suo marito non fossero in crisi, e a tali ipotesi ha risposto lei stessa.

Caterina Balivo e il marito in crisi?

I fan si sono allarmati per la continua assenza di Guido Maria Brera dalle foto e dai video della conduttrice Caterina Balivo via social. A rispondere alle insistenze dei fan è stata la stessa conduttrice, che ha risposto via social: con suo marito non ci sarebbe nessuna crisi in vista, ma lui preferirebbe non apparire molto sui social. Insomma, la conduttrice rispetterebbe la privacy di suo marito e il fatto che a lui non piaccia molto apparire in pubblico.

Nessuna ombra dunque sul matrimonio, che procede a gonfie vele dopo oltre 6 anni d’amore.





La conduttrice e Guido Maria Brera hanno insieme due figli: Guido Alberto e Cora. Dopo l’emergenza Coronaviurs la coppia è volata a Favignana, dove è stato celebrato il matrimonio di Sarah, sorella della conduttrice.

Alle nozze Caterina Balivo ha fatto uno speciale augurio a sua sorella e a suo cognato. La conduttrice quest’anno ha detto addio a Vieni da me e pertanto non si sa ancora quali saranno i suoi prossimi progetti nel mondo della tv. Per il momento Caterina Balivo ha dichiarato di voler trascorrere più tempo insieme ai suoi figli.