La sorella di Caterina Balivo, Sarah, si è sposata nella splendida cornice di Favignana e la famosa conduttrice le ha scritto un’affettuosa dedica via social.

Sarah Balivo, il matrimonio

“Mi raccomando, trattamela sempre bene”, ha scritto Caterina Balivo rivolgendosi al neo cognato Piero Cicconi, da poco convolato a nozze con sua sorella Sarah.

La conduttrice – da alcune settimane in vacanza col marito e i figli dopo l’addio a Vieni da Me – si è recata alle nozze della sorella a Favignana e, nonostante le norme e le preoccupazioni dovute all’emergenza Coronavirus, sembra che i festeggiamenti siano andati per il meglio.







Caterina Balivo ha due sorelle, Sarah e Francesca. Mentre Sarah ha deciso di specializzarsi nel mondo dell’architettura e della moda, l’altra sorella svolge il mestiere di pediatra. Caterina Balivo è molto legata ad entrambe e sui social non mancano gli scatti dei momenti da loro trascorsi insieme.

Dopo l’addio al suo storico programma la conduttrice ha deciso di dedicarsi completamente ai suoi due bambini, Guido Alberto e Cora, e non è chiaro quali sono i suoi prossimi progetti lavorativi. Nei mesi scorsi Caterina Balivo non aveva nascosto ai fan la sua preoccupazione per l’emergenza Coronavirus e aveva anche rivelato che per paura di un possibile contagio lei e suo marito, Guido Brera, avrebbero deciso di vivere temporaneamente in case separate.