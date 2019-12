Uno scatto di Caterina Balivo e di sua figlia Cora ha fatto impazzire i fan di Instagram: com'è cresciuta la piccola avuta insieme al marito Guido Maria Brera.

Sui social Caterina Balivo organizza i preparativi per il Natale e, a grande richiesta dei fan, sfoggia con orgoglio la sua piccola Cora, la seconda figlia avuta insieme al marito Guido Maria Brera.

Caterina Balivo: com’è cresciuta la figlia Cora

Anche se aveva sempre rivelato di non volere una famiglia, Caterina Balivo ha incontrato un uomo che le ha fatto cambiare idea: si tratta di suo marito, il finanziere Guido Maria Brera, padre dei piccoli Guido Alberto e Cora. La più piccola dei figli della conduttrice è stata fotografata insieme alla mamma in uno scatto che è presto rimbalzato sui social.

In tanti non hanno potuto fare a meno di notare come la piccola Cora (nata il 16 agosto 2017) sia cresciuta, e soprattutto hanno lodato i suoi capelli biondi (ereditati forse dalla famiglia del papà).

Caterina Balivo si è sempre dimostrata una mamma presente e affettuosa coi suoi due bambini, e a proposito del suo legame col marito Guido ha dichiarato: “Mio marito è l’unico che sia riuscito a farmi cambiare programmi, progetti e stile di vita. Non avrei mai pensato di trasferirmi in montagna, per esempio. Non avrei immaginato neanche di avere una famiglia allargata. Oggi i suoi figli, che hanno una mamma fantastica, li sento un po’ anche miei”, ha detto la conduttrice, in riferimento ai due figli avuti da suo marito durante una precedente relazione.