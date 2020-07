Senza allontanarsi troppo da Roma, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo amano passare l'estate nella loro spettacolare villa al mare in Toscana

Seppur in vacanza dai suoi mille impegni televisivi, Maria De Filippi non si allontana troppo da Roma. Durante l’estate la signora di Canale 5 continua infatti le registrazioni dei programmi che devono andare in onda a partire da settembre.

Così in questi giorni Queen Mary si divide fra la Capitale e Ansedonia, frazione del comune italiano di Orbetello, nella provincia di Grosseto, in Toscana, dove ha una casa insieme al marito Maurizio Costanzo.

Coniugi Costanzo: splendida villa al mare

La villa acquistata dalla popolare coppia, che vi si reca soprattutto durante i mesi di luglio e agosto, è un vero e proprio nido d’amore. Qui la professionista pavese ama invitare amici e collaboratori, ma vi alloggia chiaramente anche il figlio Gabriele, adottato dai due presentatori quand’era adolescente.

La splendida villa ad Ansedonia di Maria e Maurizio è immersa nel verde, con un ampio giardino e numerose stanze dove trovano spazio i loro ospiti e amici.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo trascorrono parecchio del loro tempo estivo nella loro casa al mare anche in compagnia dei loro cani.

La villa è del resto il luogo adatto per il giornalista romano, che può leggere i giornali o i suoi libri in completa tranquillità. Alcuni scatti rubati dai paparazzi nei pressi dell’abitazione ad Ansedonia vedono la conduttrice in pieno relax su uno yacht. Altri invece immortalano la coppia in dolci momenti intimi, a suggellare il legame che li tiene ancora insieme dopo tanti anni di matrimonio.

