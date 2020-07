Dopo l'esperienza del 2017, Maria De Filippi potrebbe tornare a Sanremo 2021: l'eventualità nelle parole del conduttore Amadeus

I preparativi per l’edizione 2021 del Festival di Sanremo sono sempre più infuocati. Per via dell’emergenza da Coronavirus, la popolare kermesse canora è stata spostata al mese marzo anziché al canonico mese di febbraio. Più precisamente si parla delle date comprese dal 2 al 6 marzo, mentre confermato sia come conduttore sia come direttore artistico è Amadeus.

In una lunga intervista rilasciata di recente, il presentatore Rai ha raccontato alcune importanti novità dello show di Rai Uno, parlando anche dei probabili ospiti.

Maria De Filippi tornerà a Sanremo?

Se la presenza di Fiorello pare non essere scontata come sembra, non è invece assolutamente da escludere un ritorno di Maria De Filippi. Dopo la buona performance insieme a Carlo Conti nel 2017, la signora di Canale 5 potrebbe dunque tornare sull’ambito palco dell’Ariston.

È stato lo stesso Amadeus, del resto, a confidare il possibile coinvolgimento di Queen Mary, così come una partecipazione straordinaria di Jovanotti.





Tra Maria De Filippi, Fiorello e Jovanotti, le ipotesi al vaglio per Sanremo 2021 sono dunque davvero molte. In attesa di sapere chi affiancherà l’ex dj nella conduzione, lui stesso ha svelato un’altra delle novità della prossima edizione.

Dal 22 ottobre avrà infatti inizio lo speciale dedicato alle nuove proposte dal titolo evocativo “Ama Sanremo“.