Il direttore di Rai 1 ha annunciato le date e ufficializzato la presenza di Amadeus e Fiorello al Festival di Sanremo 2021.

La Rai si prepara al ritorno alla normalità, dopo la pandemia, e lo fa annunciando le date e i conduttori di uno dei programmi più amati dal pubblico: il Festival di Sanremo 2021. Stefano Coletta, direttore di Rai 1, ha confermato che sul palco dell’Ariston tornerà Amadeus in qualità di direttore artistico affiancato da Fiorello.

Festival di Sanremo 2021: le date

Nel definire il conduttore “una persona misurata e garbata, ma anche un grande intrattenitore che ha fatto un gran lavoro di selezione delle canzoni“, ha svelato quale sarà la settimana che l’azienda dedicherà. Vale a dire la prima di marzo, precisamente i giorni compresi tra il 2 e il 6. Confermate dunque le indiscrezioni che parlavano di un Amadeus bis dopo il successo ottenuto con l’edizione 2020, già in parte avvalorate da una fotografia che lo ritraeva con lo scenografo Gaetano Castelli e il regista Stefano Vicario.

Durante la presentazione della stagione che ha avuto luogo nella radio di via Asiago, il presidente Marcello Foa ha parlato del palinsesto 2020/2021 come di quello più difficile nella storia recente della Rai. “Abbiamo operato in emergenza, con grande passione e con grande dedizione. É uscito lo spirito migliore dell’azienda in questi mesi“, ha dichiarato.

Il vertice massimo, consapevole delle difficoltà del palinsesto autunnale causate dalla chiusura dei set, dalla difficoltà di avere pubblico in sala e da quella di progettare, si è comunque detto convinto che la stagione sarà all’altezza delle aspettative. “Con una forte valenza di servizio pubblico con la voglia di essere davvero globali e inclusivi anche in termini di comunicazione“, ha aggiunto.