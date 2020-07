Temptation Island: ecco perchè viene usato così spesso “Amore Amaro” di Gigi Finizio.

Temptation Island è, come sempre, il programma più visto e seguito dell’estate. Anno dopo anno, tutto il team di Maria De Filippi è stato capace di far appassionare sempre più il pubblico alle controverse storie d’amore dei protagonisti del reality. A fare da cornice alle sofferenze e alle gioie delle coppie di fidanzati è sempre una musica scelta ad hoc.

Sui social, infatti, i vari fan del programma sono sempre entusiasti delle musiche che la produzione sceglie. Dietro ad un pezzo musicale di pochi secondi, ovviamente, c’è un lavoro scrupoloso da parte di una squadra di tecnici musicali. A capo di questa squadra c’è Fabrizio Baglio, story editor del programma che è stato intervistato da Uomini e Donne Magazine.

L’intervista a Fabrizio Baglio

L’attenzione di chi lo ha intervistato è caduta su una canzone particolare che, quasi ogni puntata, anche per qualche secondo, ritorna sempre presente. Questa è Amore amaro di Gigi Finizio. Una canzone, certo un po’ insolita e a tratti sconosciuta, per chi non è amante del genere musicale. Stando alle parole di Fabrizio, Amore Amaro è forse una delle canzone più rappresentative del percorso di una coppia di fidanzati all’interno dei villaggi di Temptation Island.

Lui stesso ha confessato che, quando decide di inserire nel montaggio questo pezzo musicale, viene guardato un po’ stranito dai colleghi. “È una canzone che per me rappresenta un momento tipico che spesso una coppia può attraversare, forse per questo anche dai protagonisti viene ‘chiamata in causa’ molto spesso”.