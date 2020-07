Temptation Island, Anna su Andrea: “È un uomo a metà”

Tra le coppie protagoniste della quinta puntata di Temptation Island quella formata da Anna e Andrea. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la quinta puntata trasmessa martedì 28 luglio 2020. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Anna e Andrea. Ecco cosa è successo.

Anna e Andrea a Temptation Island

Nel video mostrato ad Andrea nel pinnettu, Anna afferma “Non mi ha mai detto sì alle cose importanti. ‘Amore, mi piace quel vestito. Me lo compri?’ e lui risponde di sì ma la fedina non me l’ha voluta regalare. Mi ha regalato una pelliccia”. Andrea commenta: “Perché, 2500 euro di pelliccia ti hanno fatto schifo?”. Anna continua: “Ha paura della famiglia, del padre. Deve affrontarlo e dirgli di farsi i fatti tuoi.

Lui pensa che io sia una distrazione per Andrea, si preoccupa che non produca più perché ci sono io. È terrorizzato dal padre che gli ha inculcato in testa solo il lavoro. Lui a casa mia è un’altra persona. Il contorno lo frena. Se dipende da loro è un uomo a metà“. Andrea afferma: “Dì la verità sulla nostra storia, dì la verità se hai le palle”, con Lorenzo che esclama: “Ma stiamo scherzando? Inizia a parlare contro tuo padre e contro la tua famiglia? È una iena”.

Andrea: “I problemi ce li ha lei, non ce li ho io”.



Sempre nel corso della quinta puntata di Temptation Island, ad Anna viene mostrato un video in cui Andrea commenta: “Lei ha una corazza ma l’interno è vuoto, non ha un’anima.

A gennaio mi ha detto che era stanca tra scuola e le bambine, lo sai che le ho detto? Stai a casa, ci penso io a fine mese. Facevo la spesa, le lasciavo il bancomat. Quando faccio le cose, le faccio perché voglio farle. Dovrebbe apprezzare il gesto che faccio”. Anna quindi commenta: “Ho scoperto che l’ho scelto per i soldi, quindi si preoccupa se Carlo ha i soldi.

Lui parla perché deve far felice qualcuno che è a casa. Sta continuando a elogiare la sua famiglia. Una parola carina per me può spenderla? Parla così perché a casa qualcuno vuole sentire che parla così. Li mette troppo in mezzo nella nostra storia. Mi offende che mi faccia passare da mantenuta quando non è vero. Vuole far capire che sto con lui perché è ricco?”. Tornata nel villaggio, poi, la donna afferma: “Mi fa passare per quella che cerca i soldi. Perché mio marito aveva i soldi, lui ce li ha e quindi io cerco quello”.