Beautiful si ferma ad agosto: è polemica

Beautiful si ferma, come di consueto, per tutto agosto: i fan scontenti della decisione.

The Bold and The Beautiful verrà come sempre sospeso per la pausa estiva, e dunque non andrà in onda per tutto agosto. I fan, in attesa della grande rivelazione di fine stagione, sarebbero furiosi.

Beautiful, lo stop ad agosto

A quanto pare per ragioni di programmazioni Mediaset ha deciso come sempre di sospendere la messa in onda di Beautiful per il mese di agosto, e quindi per sapere come andranno a finire le peripezie dei protagonisti bisognerà aspettare settembre/ottobre.

La questione ha generato il malcontento generale da parte dei telespettatori del programma, impazienti di sapere quale sarà il finale di stagione della famosa serie (specie perché in America, nel frattempo, le nuove puntate saranno già state trasmesse). L’ultima puntata per il momento andrà in onda il 31 luglio, per poi riprendere come di consueto tra settembre e ottobre.



A causa dell’emergenza Coronavirus ci sono stati svariati stravolgimenti nella programmazione televisiva, e i fan del programma hanno sperato fino all’ultimo che i vertici Mediaset decidessero di continuare la messa in onda di Beautiful ininterrottamente anche per tutto agosto. Nei mesi scorsi Beautiful era stato messo in stand by anche per quanto riguarda la realizzazione delle nuove puntate, visto che l’emergenza ha colpito in maniera fortemente grave anche gli Stati Uniti.

La produzione della famosa soap opera ha svelato di aver già studiato dei modi per girare le nuove puntate evitando possibili contagi da Coronavirus sul set: per le scene più intimi tra i personaggi sembra che verranno usate delle bambole.