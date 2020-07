Michelle Ferrari, dalla carriera a luci rosse alla vita da mamma: ecco che fine ha fatto l'attrice.

Classe 1983 e originaria di La Spezia, Michelle Ferrari è un’ex attrice hard che oggi è impegnata a fare la mamma della sua bambina, Gaia. In passato ha preso parte a numerosi programmi tv e in molti hanno notato la sua somiglianza con una famosa showgirl.

Michelle Ferrari chi è

Oggi Michelle Ferrari ha quasi del tutto abbandonato il cinema a luci rosse per dedicarsi completamente alla sua bambina, Gaia, nata nel 2016. Dopo una brillante carriera nel cinema hard (a cui fa ingresso insieme all’allora fidanzato Luca Rinaldi) la Ferrari – il cui vero nome è Cristina Ricci – si esibisce nei locali a luci rosse e pubblica il suo primo libro, Volevo essere Moana (ispirato a Moana Pozzi, l’attrice che lei ha sempre ammirato).





Lo pseudonimo Michelle Ferrari le è stato suggerito dal suo manager, Marzio Tangeri, per la somiglianza della giovane attrice con la showgirl Michelle Hunziker e anche perché – come ha rivelato la stessa Ferrari – “Quando ho cominciato c’erano pochissime italiane e il nome straniero aiutava e incuriosiva”.

Dopo la nascita di sua figlia Gaia l’attrice ha confessato che quella nel cinema hard sarebbe stata per lei “una fase” e che con la maternità avrebbe messo in pausa l’attività lavorativa in tal senso: “È andata in stand by. Diciamo che la carriera porno è stata un ambito importante della mia vita. Una fase”, ha affermato.