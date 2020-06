Sole e Celeste sono identiche a mamma Michelle Hunziker e papà Tomaso: le loro foto hanno fatto il pieno di like.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno sempre preferito mantenere un velo di riserbo sulle proprie figlie, Sole e Celeste, ma ora che la famiglia “Trunziker” è sempre più presente sui social la showgirl svizzera deve aver cambiato idea, e ha deciso di condividere con i fan una foto delle sue bambine.

In tanti hanno notato la straordinaria somiglia tra le piccole Sole e Celeste e mamma e papà.

Le figlie di Michelle Hunziker

Tutti conoscono Aurora Ramazzotti, la figlia maggiore che Michelle Hunziker ha avuto durante il suo matrimonio con Eros Ramazzotti e diventata ormai una vera e propria star dei social. Per quanto riguarda le piccole Sole e Celeste invece la showgirl e suo marito, Tomaso Trussardi, hanno iniziato a condividere le loro foto sui social solo in tempi recenti, e in tanti hanno notato la straordinaria somiglianza delle due piccole, entrambe bionde, con mamma Michelle e papà Tomaso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 7 Dic 2019 alle ore 11:45 PST







La showgirl e suo marito adorano trascorrere molto tempo in compagnia della loro piccola e a quanto pare anche la sorella maggiore Aurora è fortemente legata a Sole e Celeste.

La figlia maggiore di Michelle Hunziker invece è stata spesso criticata dagli haters, e lei stessa ha confessato come i paragoni con sua madre l’abbiano fatta soffrire durante l’adolescenza.