Una foto di Aurora Ramazzotti da piccola condivisa da mamma Michelle sui social ha fatto incetta di like: lo scatto dolcissimo della figlia d'arte

La bellissima Michelle Hunziker ama spesso tirare fuori dall’album dei ricordi le foto di diversi anni fa. Tra immagini di lei e moltissime della sua famiglia, in queste ultime ore una di esse in particolare ha fatto breccia nel cuore dei fan. Si tratta di uno scatto della primogenita Aurora Ramazzotti, che la showgirl svizzera ha deciso di pubblicare in occasione del 23° compleanno della figlia nata dalla relazione con il cantautore romano.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Mamma e figlia dimostrano davvero un amore quasi simbiotico: Aurora è del resto nata quando Michelle aveva solo 20 anni, quindi hanno passato insieme molti momenti importanti delle rispettive esistenze. Già qualche tempo fa, era diventata virale una fotografia della conduttrice da giovane che si diceva la “neonamma più fiera del mondo”. Ora la Hunzkier, come sappiamo, è una moglie e una mamma più che appagata. Dopo aver sposato Tomaso Trussardi, ha infatti avuto con lui altre due bellissime bambine, Sole e Celeste.





Quello con Aurora rimane tuttavia un rapporto specialissimo. Le due hanno anche lavorato insieme in alcuni programmi televisivi, come “Vuoi scommettere?”. Spesso le si vede inoltre protagoniste di siparietti molto divertenti sui social, dove si sbizzarriscono tra sessioni ginniche e improbabili exploit artistici.

Qualche tempo fa, inoltre, durante un’intervista radiofonica a “I Lunatici”, Aurora Ramazzotti aveva parlato della rigida educazione ricevuta da mamma Michelle. A suo dire, infatti, la Hunziker non le avrebbe mai fatto mancare rimproveri e perfino qualche “calcio” metaforico.