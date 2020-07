Chi è Pietro Delle Piane, protagonista di Temptation Island e fidanzato di Antonella Elia.

Chi è Pietro Delle Piane? Prima di tutto è un attore e doppiatore, ma è conosciuto soprattutto perché è il fidanzato di Antonella Elia e insieme formano una delle coppie di Temptation Island. Erano la coppia più attesa di questa edizione e alla fine si sono separati, forse definitivamente, dopo che la donna gli ha dato uno schiaffo.

Diverse voci insinuano che tra i due ci sia un accordo per continuare a stare in televisione.

Visualizza questo post su Instagram Pietro cerca di convincere Antonella… Secondo voi riuscirà a perdonarlo? #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 30 Lug 2020 alle ore 1:10 PDT

Chi è Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane è nato nel 1974 a Cosenza e nella vita fa l’attore e il doppiatore. Ha iniziato a lavorare nel mondo della recitazione quando aveva 15 anni.

L’uomo ha deciso di utilizzare un cognome d’arte, infatti quello vero è Le Piane. Ha studiato nella scuola di dizione e recitazione di Fioretta Mari e ha lavorato con i grandi personaggi del teatro e del cinema italiano ed internazionale, come Nino Manfredi, Giancarlo Giannini, Franco Nero e Gerard Depardieu. Il suo lavoro più recente è stato “Il commissario Montalbano” dove era presente nell’episodio intitolato “La rete di Protezione.

Nella vita privata si è parlato soprattutto della sua relazione con Antonella Elia e di quella precedente con Fiore Argento, finita al centro del gossip durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. In passato ha avuto un flirt nel 2010 con Sylvie Lubamba, che nel salotto di Barbara D’Urso lo ha accusato di averle messo le mani addosso in diverse occasioni, soprattutto a causa della gelosia. L’uomo è stato al centro del gossip anche per un fatto accaduto sui social network.

Alla morte di Carlo Delle Piane, l’attore aveva pubblicato una foto su Instagram con scritto “Buon Viaggio”. In molti hanno creduto che fosse suo figlio e, anche se non è vero, lui non li ha smentiti. Anna Crispino, vedova dell’attore, ha rivelato a Mattino 5 che non è assolutamente vero.

La relazione con Antonella Elia

Pietro Delle Piane è conosciuto in particolare modo per essere aver avuto una relazione con Antonella Elia.

Durante quest’anno è finito in molti salotti televisivi per parlare del suo rapporto con la ex Fiore Argento, con cui è stato paparazzato mentre la sua fidanzata era all’interno del Grande Fratello Vip. Tra i due ci sarebbe solo un’amicizia. Pietro e Antonella hanno poi deciso di partecipare a Temptation Island, ma durante il falò di confronto la showgirl ha deciso di lasciarlo.





All’inizio del programma sembrava essere tutto sotto controllo, ma in seguito l’attore si è lasciato andare a confessioni molto intime della Elia, offendendola e facendola molto soffrire. Inoltre, ha baciato una delle tentatrici e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spinto Antonella a decidere di uscire dalla trasmissione da sola.