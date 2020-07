La gaffe di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto conquista il web.

Chi L’Ha Visto è uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani. Dopo tanti anni, la conduttrice Federica Sciarelli, insieme a tutta la sua squadra, ancora riesce a tenere alta l’attenzione del pubblico a casa. Anche nella prossima stagione continuerà ad essere alla guida del programma di Rai 3.

Negli ultimi mesi, infatti, era stata la stessa Sciarelli a far sapere di voler cercare nuove strade, dopo anni e anni alla guida del programma di inchiesta. Nonostante ciò, però, è stata convinta dagli autori e continuerà ad essere alla conduzione di Chi l’ha visto. In occasione dell’ultima puntata, andata in onda il 29 luglio 2020, la Sciarelli ha salutato tutto il suo pubblico e ha dato l’appuntamento a settembre. Proprio in questa circostanza, però, ha commesso una gaffe che sta facendo il giro dei social.





La gaffe di Federica Sciarelli

“Noi naturalmente abbiamo controllato, verificato e studiato assieme a voi questo caz*o”. Cosi ha concluso la stagione Federica Sciarelli. Per sbaglio, la giornalista ha storpiato malamente la parola finale del suo discorso. Inutile dire che il video è diventato subito virale in rete.

Questione di secondi, e la clip ha spopolato in tutti i social più importanti. La frase pronunciata dalla Sciarelli si riferiva al caso che era stato trattato nel corso della puntata appena conclusasi, quello della morte di Alessio Vinci. Insomma, un modo davvero particolare di concludere la stagione. Adesso per Federica è tempo di riposo e vacanze prima del ritorno in tv a settembre, tra poco più di un mese.