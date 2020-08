Il nuovo spot Nike spiega che lo sport non si ferma e sta ottenendo un grande successo.

Il nuovo spot della Nike sta ottenendo un successo davvero incredibile sul web. Si chiama You can’t stop us (Non ci puoi fermare) e contiene un messaggio con una forza straordinaria. Il video è creato appositamente per il periodo difficile e delicato che sta vivendo il mondo intero.

Il messaggio che hanno deciso di mandare è quello che nonostante tutto lo sport non si fermano, gli atleti non si fermano e continuano ad andare avanti a testa alta e a seguire la loro più grande passione.

Nuovo spot della Nike

Questo nuovo spot, firmato da Wieden + Kennedy, è stato diffuso in concomitanza con il ritorno della NBA. Il video è stato diviso a metà, ma le due parti diverse sono state fatte combaciare alla perfezione. Questo crea un effetto davvero meraviglioso e molto potente, come il messaggio che hanno deciso di mandare con questo spot. Tra i protagonisti di queste immagini ci sono dei veri e propri campioni dello sport, come Serena Williams, Bebe Vio, Cristiano Ronaldo e Rafael Nadal.





La voce narrante è quella della calciatrice Megan Rapinoe e il video è stato creato grazie alla ricerca di più di 4.000 filmati. Un modo speciale per celebrare lo sport come una fonte di ispirazione, come un motivo per andare avanti sempre verso i propri obiettivi.

I movimenti degli atleti e le diverse discipline sembrano volersi fondere in un unico video. In meno di 24 ore il video su YouTube ha superato 7,3 milioni di visualizzazioni, diventando quasi virale.