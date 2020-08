Le confessioni di un amico di Stefano De Martino sulla separazione.

Le confessioni inaspettate di un amico di Stefano De Martino svelano che il ballerino sta soffrendo molto dopo la separazione da Belen Rodriguez. L’addio della coppia sta portando molto dolore nella vita del conduttore di Made in Sud. De Martino sta affrontando un momento molto difficile e dopo la rottura sta soffrendo davvero tantissimo.

Lo ha rivelato un suo amico in un’intervista per il settimanale Vero.

Stefano De Martino sta soffrendo

Un amico di Stefano De Martino è stato intervistato dal settimanale Vero e ha parlato del momento molto difficile che sta vivendo il ballerino. “Perché non ha voluto parlare della rottura con Belen? Per riserbo, ma soprattutto perché in lui c’è molto dolore per questo fallimento. La seconda volta fa ancora più male della prima” ha svelato l’amico.

Il primo pensiero di Stefano rimane il figlio Santiago, che vuole tutelare dal gossip e da tutti i problemi che derivano da una separazione. “Questo è il motivo per cui non si è mai lasciato fotografare in atteggiamenti intimi con altre donne. Non vuole che suo figlio possa essere confuso o che possa soffrire nel vederlo con altre” ha spiegato l’amico.

Stefano De Martino sta soffrendo molto ma è il momento di ricominciare.

Per ora sta vivendo una vita da single, visto che il flirt con Mariana Rodriguez è stato ufficialmente smentito dalla donna. I due hanno trascorso un weekend insieme in barca a Napoli, con degli amici, ma si tratta solo di una grande amicizia. Belen Rodriguez, invece, si è mostrata tra le braccia di Gianmaria Antinolfi, con cui ha passato una piccola vacanza a Capri. Ora sembra essere single, anche se alcune voci dicono che sta frequentando l’attore Michele Morrone.