Un nuovo scatto di qualche anno fa di Romina Power scatena il web: la foto in costume che ha deliziato i fan dell'artista

Sempre eternamente apprezzata, anche nell’ambito della super chiacchierata storia con Al Bano, Romina Power è molto amata anche sui social. Di recente pare che se ne sia andata da Cellino San Marco per distrarsi dopo la morte della sorella. Ma il vero motivo del suo allontanamento si vocifera possa essere il ritorno di fiamma tra l’ex marito e Loredana Lecciso.

Romina Power, lo scatto in costume

In attesa di conferme o smentite al riguardo, Romina Power è intanto tornata a deliziare i suoi fan con uno scatto a dir poco mozzafiato. Si tratta per la precisione di una sua vecchia foto in costume mentre fa il bagno in mare. Il post, come è facile immaginare, ha raggiunto il pieno di like e apprezzamenti in pochissimo tempo. Eccolo dunque in tutta la sua bellezza:

Visualizza questo post su Instagram Quando e’ stata scattata questa foto ? Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 31 Lug 2020 alle ore 3:34 PDT

Romina Power ha anche lanciato una domanda “retorica” ai suoi follower. “Quando è stata scattata questa foto?” ha infatti scritto nella didascalia a corredo dell’immagine. Tra i tanti like ricevuti, il commento più suggestivo in assoluto è stato quello di un utente che le ha fatto un complimento magnifico: “Sei giovanissima e meravigliosa, tanto quanto oggi”. Sicuramente condividiamo tale pensiero, in attesa di vedere nuovi scatti amarcord della bella cantante di origini statunitensi.