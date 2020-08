Una splendida sorpresa per Alessandro Di Battista: il giorno del suo compleanno è nato il suo secondo bebè.

Alessandro Di Battista ha annunciato con enorme gioia di essere diventato padre per la seconda volta. Il piccolo Filippo (questo il nome che lui e la compagna Sarha hanno scelto per il bambino) è nato lo stesso giorno di Di Battista, e mamma e piccolo starebbero bene.

Alessandro Di Battista papà per la seconda volta

Con grande gioia Alessandro Di Battista ha annunciato via social di essere diventato papà del suo secondo figlio: il piccolo si chiama Filippo, e curiosamente è nato lo stesso giorno di suo padre, che ha scritto ironico: “Grazie a tutti per gli auguri che mi avete fatto. Sarà l’ultima volta del resto che festeggio un compleanno mio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Di Battista (@aledibattista) in data: 4 Ago 2020 alle ore 4:16 PDT







Il deputato e la sua compagna, Sahra Lahouasnia, hanno già un bambino, Andrea, che d’ora in avanti sarà “fratello maggiore” del nuovo arrivato. Di Battista ha ovviamente rivolto le sue lodi alla sua compagna, che il 4 agosto 2020 gli ha fatto un dono davvero speciale, rendendolo di nuovo papà.

I due, più felici che mai, si sono mostrati ancora in ospedale col piccolo tra le braccia, e Di Battista ha scritto: “La mamma è stata mitica e sta benone. Filippo è nato ascoltando Sweetest Thing degli U2. Un ottimo inizio direi!”. In tantissimi tra amici, fan e colleghi hanno fatto gli auguri alla coppia per l’arrivo del secondo bebè. Di Battista e Sahra avevano annunciato di aspettare il bambino sempre via social, e anche in quel caso avevano fatto il pieno di auguri.