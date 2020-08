Parlando di un tema molto delicato a "La Vita in Diretta", Andrea Delogu si è commossa fino alle lacrime: ecco cosa è successo

Andrea Delogu, artista a 360°, si trova a condurre l’attuale edizione de La Vita in Diretta Estate insieme al simpatico Marcello Masi. Nelle scorse ore, proprio all’interno del programma pomeridiano di Rai Uno, si è trovata a intervistare Alba, una giovane donna che ha sofferto in passato di anoressia.





Nello spazio dedicato ai disturbi alimentari, Laura Brioschi, modella curve, ha peraltro spiegato come possano essere fastidiose e dannose alcune espressioni come “Stai bene, sei dimagrita”. “La nostra bellezza – ha spiegato la donna – non dipende dal peso, ma dalla luce che emaniamo”.

Visibilmente commossa, Andrea Delogu ha a sua volta commentato: “Questo tipo di espressioni sono quasi un’aggressione“.

Andrea Delogu, commozione in diretta

Durante la storia di Alba su menzionata, Andrea Delogu è infine arrivata a commuoversi fino alle lacrime, coinvolgendo in buona sostanza tutto lo studio così come il pubblico da casa. Solo qualche ora fa, la bella 38enne romagnola aveva nuovamente sorpreso i fan con una particolare denuncia sui social.

La nota conduttrice aveva infatti pubblicato nelle sue Instagram storie un post dove si parlava della tosatura dei cani, precisando quanto sia deleteria per la salute dell’animale.

La tosatura e l’abbandono degli animali così come i disturbi alimentari sono entrambi argomenti molto delicati.

Andrea ha dimostrato di essere un’attenta padrona di casa, nonché sensibile alle tematiche più attuali.