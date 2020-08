Simona Ventura è tornata a parlare del suo futuro lavorativo: le novità sul Grande Fratello Vip e i progetti in Rai

Simona Ventura non è più stata riconfermata in Rai, nonostante il suo recente ritorno con ben due programmi. Tante sono del resto le voci che la vedrebbero al timone di diverse future trasmissioni, anche su altre emittenti. Nella fattispecie, si era parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, gossip da lei stessa smentito immediatamente.

Simona Ventura si sbilancia sul futuro

Ad ogni modo, in una recente intervista, l’ex padrona di casa dell’Isola dei Famosi si è sbilanciata in relazione ai suoi prossimi progetti in televisione. Con “La domenica Ventura” (poi diventata “La settimana Ventura”) e “The Voice”, Super Simo era stata accolta in Rai con grande entusiasmo. Eppure nei palinsesti del 2020-2021 il suo nome non compare, ecco perché alcuni avevano pensato a una sua possibile transizione in Mediaset al Gf Vip.

Dal canto suo, lei ha commentato la cosa come “bufale estive”, mentre ha confermato di aver trovato in Rai la propria collocazione.





Nessuna notizia è tuttavia ancora certa, ma il prossimo programma della Ventura potrebbe essere la versione italiana di Lip Sync Battle.

Il format dello show è stato infatti di recente acquistato dalla tv di Stato e potrebbe essere condotto proprio dalla frizzante piemontese. Nel mentre, Simona ha reso pressoché certa la notizia delle sue imminenti nozze con Giovanni Terzi, già rimandate a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus.