Maria De Filippi ha confessato per la prima volta di esser stata lei ad avvisare Emma della liaison sbocciata tra Stefano e Belen Rodriguez.

Nel dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi nel 2012, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono incontrati per la prima volta e da quel momento per entrambi è stato amore a prima vista. All’epoca Stefano De Martino era fidanzato con la collega della scuola Emma Marrone, e sembra che fu Maria De Filippi a metterla al corrente di ciò che stava succedendo.

Maria De Filippi: la confessione

In tanti si sono chiesti cosa avvenne di preciso nel dietro le quinte della scuola di Amici nel 2012, quando la coppia formata da Stefano De Martino e Emma Marrone naufragò a causa del colpo di fulmine scattato tra il ballerino e la showgirl Belen Rodriguez, entrata nella scuola come guest star (e all’epoca legata a Fabrizio Corona). Maria De Filippi si sarebbe accorta subito dei sentimenti provati dalla modella e dal ballerino, ed è lei che ha avvertito per prima Emma Marrone:



“Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io”, ha dichiarato la conduttrice. Il seguito è noto a tutti: Belen e Stefano si sono sposati 3 anni più tardi e lei ha dato alla luce un figlio, Santiago. Emma è rimasta scottata da quella rottura, e da allora infatti non ha più fatto sapere nulla sua vita privata (anche se si è definita felicemente single).

Oggi i rapporti tra lei e Stefano sarebbero inesistenti ma abbastanza pacifici.