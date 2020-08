Maria De Filippi si è lasciata andare ad una confessione inaspettata sul marito Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi si è lasciata andare ad una confessione inaspettata sul marito Maurizio Costanzo. La regina di Mediaset ha parlato del marito, sottolineando di aver imparato moltissimo da lui, soprattutto in ambito lavorativo. La donna ha sempre dimostrato di provare una forte stima nei confronti del suo compagno di vita e per lei è sempre stato un importante punto di riferimento.

La conduttrice ha voluto svelare qualche dettaglio in più sulla vita privata del marito.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si sono sposati nel 1995, sono da sempre una bellissima coppia e hanno adottato un figlio. Durante un’intervista la conduttrice ha svelato la grande paura di suo marito. Sono state parole molto inaspettate, che hanno rivelato qualche dettaglio della vita privata della coppia.

Maria De Filippi, come ha spesso rivelato durante le sue trasmissioni, è una vera appassionata di serie tv. Ne guarda tantissime e si appassiona ai personaggi, tanto che alcuni sono stati invitati nei suoi programmi televisivi.





La conduttrice, però, deve guardare da sola tutte le serie tv che ama, perché Maurizio Costanzo si rifiuta di guardarle.

La sua paura è associata proprio a questi telefilm. “Ha paura che una serie tv gli crei dipendenza, per questo non vuole vederle” ha spiegato Maria De Filippi. Una paura davvero molto originale quella del giornalista, ma così forte da lasciare che la moglie guardi tutte le serie da sola perché lui non vuole diventarne dipendente.