Maria De Filippi si è lasciata andare a un'inedita indicrezione sul figlio Gabriele, rivelando una cosa che il giovane farebbe 3 volte a settimana

Anche per la regina della televisione l’estate è iniziata. Lo si intuisce dal trasloco in barca di Maria De Filippi, un appuntamento fisso che caratterizza per appunto l’avvio della stagione calda anche per la signora di Canale 5. In relax al largo di Ansedonia in Toscana, dove la presentatrice ha una villa magnifica con il marito Maurizio Costanzo, c’è anche Gabriele.

Schivo in pubblico, il figlio adottivo della coppia è molto legato a entrambi i genitori, soprattutto a mamma Maria, con la quale si confida ogni giorno.

Maria De Filippi, confessione sul figlio

Il 30enne lavora peraltro dietro le quinte dei programmi più noti della popolare genitrice, ossia C’è Posta per te e Uomini e Donne. Il forte legame tra mamma e figlio si è ad ogni modo rafforzato dopo che Gabriele è andato a convivere con la fidanzata Francesca Quattrini, di 23 anni.

Per mamma Maria si tratta di un grosso dolore? Probabilmente sì, ma come dichiarato di recente dalla stessa De Filippi, è attutito dal fatto che “in compenso viene a cena da noi tre volte a settimana”.