Ilary Blasi ha condiviso alcune IG Stories dove la si vede accanto al figlio Cristian che guida un'auto: il video ha scatenato i commenti dei fan

Sempre molto attiva sui social network e su Instagram in particolare, Ilary Blasi ha di recente pubblicato alcune IG Stories che stanno facendo parecchio discutere il popolo del web. Nelle clip in questione si vede infatti la nota presentatrice Mediaset in macchina insieme al primogenito Cristian, ma a guidare non è lei, bensì proprio il figlio! Il video ha lasciato letteralmente senza parole molti fan dell’ex Letterina di Passaparola, che si sono chiesti come possa il ragazzo già guidare un’automobile.

Qual è dunque la verità? Come si spiega la faccenda? E soprattutto, quanti anni ha Cristian Totti, figlio dei popolarissimi Ilary e Francesco?

Dai video postati dalla nota soubrette romana si evince che la vettura è una minicar, pertanto avendo Cristian 14 anni è plausibile che la possa guidare.

Ciò non toglie che fa decisamente molto strano vedere un ragazzino alla guida di un’auto… Evidentemente, ad ogni modo, la sua mamma è molto fiera di lui, mentre di lascia portare in giro per le vie del centro della Capitale.