Francesca Pascale e Paola Turci sempre più scatenate: dopo il bacio, eccole in doppio topless sullo yacht superlusso al largo del Cilento

Francesca Pascale e Paola Turci sono oramai le dive di questa estate 2020, non ci sono dubbi. Dopo la foto del bacio con relative effusioni sul super yacht affittato nella loro vacanza insieme, sembra evidente come entrambe non abbiano nessuna intenzione di nascondersi.

Le due donne sembrano al contrario voler confermare candidamente, come è giusto che sia, che tra loro c’è un'”amicizia speciale”.

Dopo l’archiviazione della storia con l’ex premier, Francesca Pascale appare inseparabile dall’amica cantante, festeggiando la bella stagione nelle spettacolari acque del Cilento.

Sul lussuoso yacht “Lucky” con tre uomini d’equipaggio, noleggiato alla “modica” cifra di circa 60 mila euro a settimana, ecco che le due sono apparse anche in un doppio topless, scatenando letteralmente web e paparazzi.

Dal canto suo, la stessa Pascale aveva commentato qualche tempo fa con estrema sincerità: “Dopo aver dedicato i miei anni migliori a Silvio Berlusconi, non potevo tornare a fare la vita di prima”.

Se son dunque rose, fioriranno… nel mentre vanno i nostri complimenti a queste due donne emancipate e libere.