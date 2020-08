Andrea Delogu si spoglia in diretta durante la trasmissione per mostrare le sue gambe e la sua cellulite.

Andrea Delogu si spoglia in diretta. Colpo di scena in una delle puntata de La Vita in Diretta Estate, perché la conduttrice ha deciso di seguire le orme di Chiara Ferragni e di altre donne conosciute che in questo momento stanno mostrando le imperfezioni del loro corpo.

La Delogu ha deciso di spogliarsi in diretta per mostrare le sue gambe e la sua cellulite. I canoni di bellezza stanno cambiando e finalmente le donne vengono accettate e considerate belle anche con quei piccoli difetti che possono trasformarsi in ricchezza.

Andrea Delogu, che è scoppiata in lacrime, ha deciso di mostrare la sua cellulite. La conduttrice, durante una puntata de La Vita in Diretta Estate, ha intervistato Cristina Fogazzi, la famosa estetista cinica che sta ottenendo un grande successo con il bestseller Guida cinica alla cellulite. La conduttrice si è aperta molto e ha deciso di mostrare la sua cellulite in diretta. Ancora una volta una donna ammette di avere questo comune difetto fisico femminile senza vergogna, lanciando il messaggio importante che è giusto accettarsi per quello che si è.





La conduttrice ha ammesso più di una volta di aver usato tanti escamotage nella sua vita per cercare di essere più bella, come per esempio la panciera. La Delogu non è la prima a decidere di mostrarsi per quello che è, andando contro tutti i canoni di bellezza finta mostrata sui social.

Chiara Ferragni ha confidato di scegliere sempre una posa appropriata per le foto che condivide su Instagram per cercare di non mostrare la sua cellulite. Una confessione apprezzata da Elisabetta Gregoraci, che ne soffre anche lei.