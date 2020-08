Clio Make Up e la sua famiglia lasceranno gli States: l'emergenza Coronavirus li avrebbe spinti a tornare in Italia.

Clio Make Up ha annunciato che lei e la sua famiglia lasceranno per sempre New York. La famosa make up artist ha rivelato che l’emergenza Coronavirus avrebbe spinto lei e suo marito Claudio Midolo a lasciare per sempre la Grande Mela.

Clio lascia New York: l’annuncio

La make up artist Clio Make Up ha deciso di lasciare per sempre New York, la città in cui ha dato alla luce le sue due bambine, Grace e Joy. La decisione, molto sofferta, sarebbe giunta dopo mesi in cui lei e suo marito hanno vissuto da vicino l’emergenza Coronavirus negli States e le sue conseguenze. Clio era incinta della piccola Joy quando è scoppiata l’emergenza e sui social non ha nascosto le sue lacrime e la sua preoccupazione per quanto stava accadendo attorno a lei negli States.





La make up artist e suo marito per evitare la città si erano temporaneamente trasferiti da un’amica, lontani dal caos. A settembre rientreranno in Italia, anticipando il loro ritorno di quasi 6 mesi: “È da tempo che volevamo tornare. Con mio marito Claudio ne parliamo da più di due anni, spinti dal desiderio di avvicinarci alle nostre famiglie e al team.

L’arrivo di Grace e Joy ha reso ancora più forte la nostra volontà di rientrare in Italia. Per la tempistica negli ultimi mesi ha indubbiamente inciso anche l’emergenza Covid e la priorità di ricongiungerci quanto prima ai nostri affetti in Italia”, ha rivelato Clio. I due avevano ipotizzato di rientrare nella primavera del 2021, ma ora con due bimbe piccole la priorità sarebbe per loro quella di riavvicinarsi ai loro cari il prima possibile.