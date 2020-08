Gli auguri di Veronica De Lellis per Andrea Iannone nel giorno del suo compleanno hanno scatenato una bufera sui social.

Il 9 agosto 2020 Andrea Iannone ha compiuto 31 anni e tra i tanti che gli hanno fatto gli auguri a mezzo social vi è stata anche Veronica De Lellis, sorella dell’ex fiamma del motociclista Giulia De Lellis. Dopo che lei ha postato il suo messaggio a Iannone – ricondiviso da lui stesso a mezzo social – i fan hanno scatenato una polemica a cui ha risposto la stessa Veronica con un duro sfogo.

Iannone: gli auguri e la polemica

Veronica Iannone ha dedicato ad Andrea Iannone un messaggio speciale per il suo compleanno, che in molti hanno trovato piuttosto indelicato. La sorella maggiore di Giulia De Lellis ha condiviso una foto del motociclista insieme a sua figlia Matilde, e ha scritto: “Tanti auguri zio!”. Nonostante la storia d’amore tra il motociclista e sua sorella Giulia sia ormai naufragata da tempo, Veronica De Lellis non ha nascosto di essere ancora amica di Iannone.

Lo stesso campione ha apprezzato il gesto fatto da Veronica condividendo a mezzo social il suo post. I fan invece per la questione hanno sollevato un putiferio, facendo notare a Veronica che il suo messaggio per Iannone sarebbe stato piuttosto indelicato visto che oggi tra lui e Giulia è tutto finito. La sorella dell’influencer non ha perso tempo e ha replicato a mezzo social:



“Tutto questo disagio per aver fatto gli auguri ad un amico? Credo sia opportuno darsi una regolata, visto che avevo già spiegato tempo a tempo debito che il nostro rapporto con Andrea, al di là della vita privata di mia sorella rimarrà tale! Dai su andiamo al mare che tra 15 giorni è finita l’estate.”

Oggi Andrea Iannone risulta essere single (nonostante nelle scorse settimane si sia vociferato di un suo presunto flirt con Cristina Buccino).

Giulia De Lellis è tornata insieme al suo ex fidanzato storico, Andrea Damante.