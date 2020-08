Paura per il creatore di X Factor Simon Cowell: terribile incidente nella sua villa a Malibu.

Simon Cowell, creatore di America’s Got Talent e X Factor, è caduto da una bici elettrica mentre si trovava nel giardino della sua casa a Malibu. Immediato il trasporto in ospedale, dove è stato operato d’urgenza.

Simon Cowell operato d’urgenza

Simon Cowell è stato operato d’urgenza dopo esser rimasto vittima di un brutto incidente in bicicletta. A quanto pare l’uomo si è rotto la schiena mentre si trovava sulla bici nella sua casa a Malibu. Dall’8 giugno si troverebbe in ospedale sotto osservazione, ma i medici hanno fatto sapere che le sue condizioni attualmente sarebbero stabili.



Cowell è uno degli ideatori di America’s Got Talent e X Factor. Nato nel 1959 a Londra, è sposato con Lauren Silverman che nel 2014 lo ha reso padre del suo unico figlio, Eric. La coppia si è trasferita in una lussuosa villa a Malibu dove Cowell è rimasto vittima del terribile incidente in bici. Sui social, dopo l’incidente, Cowell ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute e con ironia ha scritto: “Un buon consiglio…

se hai comprato una bici elettrica leggi le istruzioni prima di farti un giro sopra di essa per la prima volta”. A seguire ha ringraziato il team di medici e di infermieri che gli sarebbero stati accanto durante l’operazione e la degenza ospedaliera.