La difficile storia di Betty Jo, una delle protagoniste di Vite al Limite.

Bettie Jo è stata una delle protagoniste di Vite al Limite e i fan della trasmissione sono davvero molto curiosi di sapere che fine ha fatto dopo essere uscita dalla trasmissione. Tutte le protagoniste di questa trasmissione molto seguita entrano nel cuore dei telespettatori, che vogliono sapere come procede la loro vita anche dopo l’uscita dalla trasmissione.

Bettie Jo, quando ha chiesto aiuto al dottor Nowzaradan, aveva 24 anni e pesava 297 chili.

Bettie Jo di Vite al Limite

Bettie Jo, quando è arrivata in trasmissione, pesava 297 chili e non riusciva a condurre la vita normale che aveva sempre sognato. La sua vita era fatta di continue rinunce a causa del suo peso eccessivo. Bettie, però, era determinata a non voler vivere una vita di sacrifici, soprattutto per il bene di suo figlio e del suo compagno.

Per questo ha deciso di farsi aiutare. Durante il suo percorso, però, non ha ottenuto i risultati sperati. Nel corso dei 12 mesi ha perso solo 70 chili.





Bettie Jo, originaria di Potosi, nel Missouri, ha partecipato alla trasmissione per riprendere in mano la sua vita.

Il suo percorso, però, non è stato particolarmente soddisfacente ed è uscita dalla trasmissione che pesava 226 chili. La donna purtroppo ha dovuto fare i conti con una gravidanza a rischio a causa del suo peso e in quell’occasione i medici hanno preferito fare degli accertamenti che hanno portato alla scoperta di un tumore nella colonna vertebrale. Oggi la donna pare si sia ripresa completamente e ha perso moltissimi altri chili.