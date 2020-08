La food blogger Benedetta Rossi ha annunciato la scomparsa del suo amato cane Nuvola, morto all'eta di 17 anni: "Avrà sempre un posto nel mio cuore".

Lutto per la food blogger Benedetta Rossi, che nella giornata dell’11 agosto ha annunciato sui social la scomparsa del suo cane Nuvola, morto 24 ore prima all’eta di 17 anni. L’animale era amatissimo dalla conduttrice del programma Fatto in casa con Benedetta, ma da diverso tempo soffriva di alcuni seri problemi di salute che lo avevano colpito, anche a causa dell’età avanzata.

Su Instagram la Rossi ha dolorosamente salutato Nuvola spiegando che nei prossimi giorni resterà lontano dai social: “Avrà sempre un posto nel mio cuore”.





Benedetta Rossi, morto il cane Nuvola

Nel post, pubblicato poco prima delle 19, Benedetta Rossi ricorda i momenti felici passati assieme a Nuvola e come egli fosse parte integrante della famiglia: “Nuvola è stato con noi 17 anni, è venuto a casa nostra che era un cucciolo arrivato chissà da dove e se ne è andato con i suoi acciacchi da cane anziano, sofferente ma sempre grato e sorridente. Sì, perché Nuvola “sorrideva”, sembrava sorridere sempre, anche quando gli ultimi giorni aveva dei dolori fortissimi e lo accarezzavo per calmarlo”.

La food blogger ricorda inoltre gli ultimi giorni in cui Nuvola stava male e di come la sua presenza sia stata importante per la sua vita: “Da lui ho imparato l’amore puro, la fedeltà profonda, l’amicizia incondizionata e porterò sempre con me questo valori.

Avrà sempre un posto nel mio cuore e sono sicura che la tristezza di questi giorni lascerà spazio al ricordo dei bellissimi momenti che abbiamo passato insieme”.

Sul finale anche una dedica personale rivolta ai fan: “Grazie a voi per essermi sempre vicini e scusatemi se non leggerò i vostri messaggi nei prossimi giorni, ma ho bisogno di stare un po’ sola, con i miei pensieri e con Marco, per tornare presto ad essere ancora e per sempre la Benedetta che tutti voi conoscete“.