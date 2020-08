Serena Enardu ha una nuova fiamma? Gli haters mettono in guardia il ragazzo misterioso e lei replica.

Serena Enardu ha una nuova fiamma? L’ex fidanzata di Pago si è mostrata sui social in compagnia di un altro uomo e i followers non hanno perso occasione per insultarla e prendere di mira il malcapitato. L’ex gieffina ha presto replicato con uno sfogo via social.

Serena Enardu ha un nuovo fidanzato?

Dopo che la storia tra Serena Enardu e Pago e naufragata per la seconda volta e con grande clamore, la stessa ex gieffina si è mostrata in spiaggia in compagnia di un altro uomo. “Un altro pollo da spennare”, ha scritto qualcuno tra i commenti allo scatto, mentre altri haters hanno messo in guardia la presunta nuova fiamma di Serena: “Un consiglio al malcapitato di turno: stai in guardia così eviti tanti mal di testa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓢𝓮𝓻𝓮𝓷𝓪 𝓔𝓷𝓪𝓻𝓭𝓾 ✨ (@serenaenardu) in data: 9 Ago 2020 alle ore 3:15 PDT







Serena Enardu non ha perso tempo e dopo il putiferio che l’ha travolta sui social ha replicato, smentendo la liaison con il ragazzo misterioso insieme a lei nella foto: “Scusate, ma un uomo e una donna non posso essere semplici amici?”, ha scritto l’ex gieffina.

Dopo la rottura lei e Pago si sono rivisti in Sardegna, ma a quanto pare nessuno dei due avrebbe l’intenzione di riprovare a stare insieme per il momento. Il cantante ha affermato che i problemi di fiducia tra lui e Serena sarebbero praticamente insuperabili e che per questo avrebbe preferito prendersi del tempo tutto per sé, cercando altrove il tipo di relazione che potrebbe soddisfarlo.