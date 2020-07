Serena Enardu e Pago si sono di nuovo incontrati a distanza di molto tempo dalla rottura.

Pago e Serena Enardu si sono rivisti dopo tanto tempo, regalando ai fan un nuovo emozionante colpo di scena. Dopo la loro storia così tormentata, vissuta per la maggior parte del tempo di fronte alle telecamere, i due sono arrivati alla rottura definitiva.

La coppia, però, ha deciso di vedersi ancora una volta per parlare, per chiarire i propri punti di vista e per riuscire a mettere un punto definitivo in modo più sereno, senza più litigare. A raccontarlo è stata proprio Serena sul suo profilo Instagram.

Pago e Serena Enardu insieme

La gemella di Serena, Elga Enardu, ha immediatamente chiarito che è stato un incontro in amicizia, un caffè e uno scambio di opinioni molto maturo.

Serena ha spiegato che Pago era in Sardegna con il figlio Nicola e ne ha approfittato per rivederla. Si è trattato di un semplice e pacato confronto in amicizia. “La verità è che ci siamo presi un caffè, ci siamo fatti una bellissima chiacchierata con toni molto soft. Non è successo niente, ci siamo semplicemente scambiati delle opinioni dopo che è passato un po’ di tempo e con la testa un pochino più lucida, ci siamo detti un paio di cosa e nient’altro” ha spiegato la Enardu, che ha avuto un incidente domestico.





Pago al momento è impegnato con la promozione del suo libro e un nuovo progetto discografico. Intanto, fa anche il papà, perché come lui stesso ha dichiarato vuole godersi il più possibile il figlio, avuto dalla ex moglie Miriana Trevisan. Il cantante non ha mai escluso un possibile ritorno di fiamma con Serena, ma per il momento non è accaduto nulla.