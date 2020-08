Fabrizio Corona al vetriolo con Andrea Damante e Giulia De Lellis: le critiche dell'ex Re dei paparazzi.

Fabrizio Corona ha scagliato una frecciatina al vetriolo contro Andrea Damante e Giulia De Lellis, che dopo il ritorno di fiamma durante il lock down si sarebbero lasciati di nuovo.

Fabrizio Corona: la frecciatina

Sono stati gli stessi Damellis a confermare di stare attraverso un periodo complicato e di aver deciso “di staccare”.

Insomma, dopo il ritorno di fiamma in quarantena la coppia si sarebbe nuovamente separata (fatto che ovviamente ha generato numerose polemiche). Fabrizio Corona ha scagliato una frecciatina al vetriolo contro la coppia, che a suo avviso userebbe questo continuo tira e molla unicamente per far parlare di sé: “L’unica cosa che fa parlare di loro è il tira e molla che fanno di continuo”, ha affermato.



Oltre a loro Fabrizio Corona ha preso di mira anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i due si sono legati durante la partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2017 e da allora sono inseparabili. L’ex Re dei paparazzi sostiene che la storia tra i due prosegue unicamente perché “da soli” Cecilia e Ignazio non otterrebbero lo stesso successo che hanno insieme: “La popolarità è un collante per loro come per tante altre coppie perchè divisi non valgono quello che valgono insieme”.

Il fatto che relazioni e popolarità vadano di pari passo è un concetto che lo stesso Corona ha fatto suo, affermando che in passato non avrebbe capito se era legato a Nina Moric o a Belen per amore o unicamente per ottenere visibilità. Alla questione ha replicato la stessa ex moglie dell’ex Re dei paparazzi, Nina Moric.