Giulia De Lellis, presunta crisi con Andrea Damante: parla lui

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati? La risposta del dj.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono in crisi? A rompere il silenzio è stato proprio il dj, che dopo tante indiscrezioni, ha deciso di parlare con il settimanale Chi. Ci sono stati diversi rumors riguardo la presunta fine della relazione tra la De Lellis e Damante.

Un’indiscrezione ha rivelato che lui si è tolto l’anello di fidanzamento e che è stato visto in compagnia di una ragazza bionda. Per questi motivi è stato lui a voler parlare e dire la sua. “Sono tutte cavolate” si è limitato a dire, per mettere a tacere tutte le voci.

Presunta crisi tra Damante e De Lellis

Non c’è nessuna crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, nonostante gli indizi scovati dai fan spingevano a pensare tutto il contrario.

Andrea Damante ha rotto il silenzio e ha spiegato che si tratta solo di “cavolate”. Non ha aggiunto altro, ma sembra proprio che la relazione stia andando avanti. Secondo alcune indiscrezioni, però, ci sarebbe un po’ di tensione tra Giulia De Lellis e la mamma di Damante. Su questa questione il dj non si è pronunciato.

Il portale Very Inutil People ha spiegato che la fonte di questa informazione è molto vicina alla coppia. A quanto pare le tensioni all’interno della storia d’amore sarebbero dovute ad un rapporto molto particolare tra Giulia e la suocera. Una situazione in particolare potrebbe aver rovinato il loro rapporto. Ovviamente non ci sono ancora conferme o smentite ma presto potrebbero arrivare nuove dichiarazioni.