Fabrizio Corona ha ammesso di non essere certo di aver mai amato Nina Moric, e lei ha replicato a mezzo social.

Nina Moric ha replicato a una recente intervista del suo ex marito: l’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona ammetteva di non essere certo di aver sposato la showgirl (o di essersi successivamente legato a Belen Rodriguez) per ottenere visibilità o per amore.

Nina Moric: la replica a Corona

Le parole dette da Fabrizio Corona sulla loro storia d’amore (da cui è nato il figlio Carlos Maria, oggi 18enne) non sono andate giù alla modella Nina Moric. In una serie di commenti via social in risposta a un fan la Moric ha replicato che Corona sarebbe in grado “di amare solo se stesso” e ha affermato che quello tra lei e l’ex Re dei paparazzi fosse un rapporto sereno solo in apparenza.

“Finalmente abbiamo smesso di fingere”, ha scritto la Moric, aggiungendo che se dicesse altro aprirebbe un vaso di Pandora.





Oggi sembra che lei e l’ex marito vadano d’accordo e infatti insieme hanno festeggiato il figlio Carlos Maria, che l’8 agosto 2020 ha spento 18 candeline. Corona ha ammesso pubblicamente che suo figlio avrebbe avuto problemi psicologici quando lui è tornato in carcere, e ha anche affermato che oggi che anche Nina è riuscita a ottenere l’affidamento di suoi figlio le cose andrebbero molto meglio. Nina Moric e Fabrizio Corona hanno continuato a mantenere i rapporti pacifici unicamente per il bene di Carlos, a cui oggi sono entrambi estremamente legati.

Anche il figlio via social fa spesso dediche d’affetto ai suoi genitori.