Maria De Filippi ha svelato a sorpresa qual è il programma preferito da lei e suo marito, Maurizio Costanzo. La famosa conduttrice ha rivelato che lei e Costanzo non si perderebbero neanche una puntata.

Maria De Filippi: il programma preferito

Queen Mary ha rivelato che lei e suo marito, Maurizio Costanzo, sono dei veri e proprio fan di Chi l’ha visto? Il programma televisivo condotto da Federica Sciarelli che da anni si occupa di scomparse e casi di cronaca nera.

“Il rituale più importante di Maurizio è guardare Chi l’ha visto? in tv ogni mercoledì sera: guai a chi glielo tocca. Piace moltissimo anche a me del resto”, ha dichiarato la conduttrice, e ha aggiunto: “Chi l’ha visto? è fatto non bene ma più che bene e la sua conduttrice Federica Sciarelli è bravissima. Trovo che sia un programma di grande televisione proprio perché è poco televisivo: cerca la verità, non la spettacolarità”.

Quando Federica Sciarelli ha ipotizzato di non condurre più il programma (che proprio a causa dell’importanza dei temi trattati le genererebbe parecchio stress) proprio Maurizio Costanzo si era espresso pubblicamente affermando che il suo ritiro sarebbe stato “un peccato”. Inoltre il conduttore aveva lodato le capacità della giornalista e la sua conduzione dello storico programma. Federica Sciarelli ha confermato poi che sarà il timone anche dalla stagione 2020/2021 di Chi l’ha visto? che dedicherà una puntata speciale alla scomparsa di Gioele e della sua mamma, Viviana Parisi, nelle campagne di Caronia (Messina).

Il caso sta tenendo l’Italia intera con il fiato sospeso e finora il giallo è rimasto irrisolto.