La tenera dedica di Silvia Provvedi per la figlia commuove i fan: la piccola ha vissuto i suoi primi due mesi senza il papà.

La piccola Nicole, prima figlia di Silvia Provvedi, il 18 agosto ha festeggiato i suoi primi 2 mesi di vita. La cantante delle Donatella le ha dedicato un tenero messaggio via social. Il papà della piccola, Giorgio De Stefano, è stato arrestato pochi giorni dopo la sua nascita.

Silvia Provvedi: la dedica alla figlia

Silvia Provvedi ha scritto una tenera dedica per sua figlia, Nicole, nata il 18 giugno scorso. La nascita della bambina è stata purtroppo seguita da un evento tragico per la cantante: il suo compagno, Giorgio De Stefano, è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta su ‘ndrangheta. La ragazza non si è persa d’animo e ha cercato di accudire la piccola Nicole anche grazie al supporto della famiglia (e in particolare quello di sua sorella Giulia).

“A te che con un solo sguardo sai darmi una forza che mai mi sarei immaginata di avere. A te che sai rendermi Invincibile davanti a qualsiasi avversità. Sei gioia, vita, sorrisi e Amore. Grazie di esistere cuore mio. +2 mesi di noi. Auguri principessa”, ha scritto la cantante nel suo post via social.







La cantante e sua sorella sono partite per le vacanze estive in compagnia della piccola Nicole, ed entrambe hanno affermato di considerarsi come “due mamme” per la bambina. Le due sorelle gemelle sono da sempre molto unite e non è la prima volta che Giulia sta accanto a Silvia nei momenti di difficoltà: in passato la cantante è stata legata a Fabrizio Corona e aveva attesi per mesi la sua scarcerazione (salvo poi essere lasciata poco tempo dopo).