Ilaria D'Amico ha replicato contro coloro che le hanno dato della 'rovina famiglie' per la sua storia con Gigi Buffon.

Ilaria D’Amico ha confessato come si sentirebbe quando qualcuno le da della “rovina famiglie” per aver fatto sì che il matrimonio tra il suo compagno, Gigi Buffon, e l’ex moglie Alena Seredova, naufragasse.

Ilaria D’Amico: la replica agli insulti

Oggi Ilaria D’Amico e Gigi Buffon hanno trovato la serenità: l’amore tra i due procede a gonfie vele ed è stato consacrato dall’arrivo di un figlio, Leopoldo, nato nel 2016. Nel 2014 il matrimonio tra il calciatore naufragò quando sui giornali emersero le prime foto compromettenti di lui e la D’Amico insieme. In tanti nel corso degli anni hanno insultato la conduttrice dandole della “rovina famiglie” e lei stessa ha deciso di replicare a questo genere di critiche affermando: “C’è l’orrendo gusto di voler ritenere una donna sempre responsabile della fine di qualcosa.

Quando io e Gigi ci siamo incontrati eravamo già persone mature e responsabili, reduci da rapporti fortemente compromessi e da periodi molto dolorosi”, ha affermato la conduttrice. Ilaria D’Amico ha anche aggiunto che entrambi, sia lei che Buffon, venivano da un’unione fortemente infelice e compromessa, e che anche questo ha fatto sì che tra loro scoppiasse l’amore.



In seguito la stessa Alena Seredova, ex moglie del campione, ha affermato che non avrebbe potuto far nulla per impedire la fine del suo matrimonio perché Buffon era innamorato della D’Amico. Oggi i due (che hanno due figli, David Lee e Louis Thomas) sono riusciti a trovare un nuovo equilibrio e si rispettano nonostante il divorzio.